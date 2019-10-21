Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призывает вынести "германского шпиона" Владимира Ильича Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте, а Красную площадь сделать главной торговой площадью Москвы.

По словам режиссера, он закончил ВГИК с антисоветскими настроением, хотя все "марксизмы" сдавал на "отлично", сообщает "Тайга.инфо".

Смирнов утверждает, что "в Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом — это деньги генштаба Германии". По его словам деятельность Красно гвардии финансировалась из этих средств. Режиссер считает позором то, что многие люди до сих пор ходят поклоняться Ленину.

Он убежден, что рано или поздно наступит момент, когда тело Ленина вынесут из мавзолея.

Говоря о том, почему многие люди убеждены в "ленинской непогрешимости", Андрей Смирнов объясняет тем, что общество до сих пор "живет в Совке". Люди ходят "по улицам Дзержинского, Коммунистической, Урицкого, Ленина и т.д.".

По мнению режиссера, эти улицы необходимо переименовать.

Он также убежден, что когда-нибудь в России снесут все памятники Ленину, которые установлены в каждом городе.

Фото: twitter.com

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