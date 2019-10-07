Протоиерей Смирнов: "От детей предохраняются, как от бандитов"

Протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как нужно решать демографическую проблему России. По его мнению, необходимо в корне менять отношение молодежи к рождению детей. Священнослужитель указывает на то, что раньше рождение ребенка было счастьем, а теперь превратилось в мучения.

Смирнов утверждает, что сможет изменить ситуацию за 10 лет, если получит соответствующие полномочия. Протоиерей подверг критике позицию современной молодежи, которая хочет "пожить для себя".

"Нет важнее занятия, чем выращивать живые, говорящие цветы и учить их любить. А сейчас молодежь предохраняется от детей, как от бандитов", - пояснил Смирнов.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала неоднозначные высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова. Ранее он заявлял, что русские мужчины - это трагедия для страны. Также священнослужитель давал интересную рекомендацию о том, как отучить человека от сквернословия.

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