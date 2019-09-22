В РПЦ посчитали шуткой совет протоиерея бить "по роже" за мат

Русская православная церковь (РПЦ) считает шуткой совет протоиерея Дмитрия Смирнова бить детей, использующих нецензурную лексику. Об этом рассказал заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Отец Дмитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил. Эта шуточная фраза, конечно, не характеризует этого священника как способного применять насилие по отношению к детям", - сказал представитель церкви.

Церковь выступает против способов, которые могут унизить достоинство ребенка или нанести его здоровью какой-либо ущерб, пояснили в РПЦ.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов рассказал, как надолго отучить ребенка от использования нецензурной лексики. В качестве он примера он привел случай, когда один из его воспитанников выругался матом, после чего священник "дал ему по роже". После этого воспитанник не ругается матом уже пять лет, подчеркнул Смирном.