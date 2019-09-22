Протоиерей РПЦ посоветовал отучать от привычки ругаться матом кулаками

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал о том, как можно быстро и надолго отучить человека от привычки использовать в своей речи нецензурную лексику.

Отвечая на соответствующий вопрос воспитанников детского дома "Павлин" священнослужитель рассказал, как один из его подопечных однажды при нем выругался. "Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается", - поделился своим методом представитель РПЦ.

По мнению протоиерея, это очень эффективный способ, но лучше обойтись без него. "Я могу помочь: дать по морде - и все, лечится мгновенно", - пошутил отец Димитрий.

Он также призвал подростков отказаться от нецензурной лексики. "Мат - это сквернословие. А зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных - они созданы для поэзии!" - пояснил священник.

Гораздо лучше "стихи сочинять, чем говорить на языке, на котором говорит всякая пьянь, ворье, наркоманы, которые ничего не могут создать, - только могут все портить", считает глава патриаршей комиссии. Ругаться матом может "любой болван", а научиться поэзию понимать или самому сочинять стихи гораздо сложнее, заключил отец Димитрий.