Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал о том, как можно быстро и надолго отучить человека от привычки использовать в своей речи нецензурную лексику.
Отвечая на соответствующий вопрос воспитанников детского дома "Павлин" священнослужитель рассказал, как один из его подопечных однажды при нем выругался. "Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается", - поделился своим методом представитель РПЦ.
По мнению протоиерея, это очень эффективный способ, но лучше обойтись без него. "Я могу помочь: дать по морде - и все, лечится мгновенно", - пошутил отец Димитрий.
Он также призвал подростков отказаться от нецензурной лексики. "Мат - это сквернословие. А зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных - они созданы для поэзии!" - пояснил священник.
Гораздо лучше "стихи сочинять, чем говорить на языке, на котором говорит всякая пьянь, ворье, наркоманы, которые ничего не могут создать, - только могут все портить", считает глава патриаршей комиссии. Ругаться матом может "любой болван", а научиться поэзию понимать или самому сочинять стихи гораздо сложнее, заключил отец Димитрий.
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Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.