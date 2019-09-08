Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"

Известный своими высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов вновь взбудоражил Сеть острым заявлением. Священнослужитель посчитал, что российские мужчины - это "национальная трагедия".

По словам Смирнова, в нашей стране еще встречаются настоящие мужчины. В пример он привел спецназовцев, которые вступались за прохожих на улице и были убиты. Однако протоиерей утверждает, что это "штучный товар".

Смирнов объяснил причину вырождения мужчин в России. По его мнению, мужчины вымерли на Руси из-за "женского воспитания".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что протоиерей Дмитрий Смирнов оскорбил женщин. Он заявил, что мужчины всегда умнее женщин. Священнослужитель допустил, что бывают исключения, однако в большинстве случаев женщины намного "слабее умом".

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