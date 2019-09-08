Известный своими высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов вновь взбудоражил Сеть острым заявлением. Священнослужитель посчитал, что российские мужчины - это "национальная трагедия".
По словам Смирнова, в нашей стране еще встречаются настоящие мужчины. В пример он привел спецназовцев, которые вступались за прохожих на улице и были убиты. Однако протоиерей утверждает, что это "штучный товар".
Смирнов объяснил причину вырождения мужчин в России. По его мнению, мужчины вымерли на Руси из-за "женского воспитания".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что протоиерей Дмитрий Смирнов оскорбил женщин. Он заявил, что мужчины всегда умнее женщин. Священнослужитель допустил, что бывают исключения, однако в большинстве случаев женщины намного "слабее умом".
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.