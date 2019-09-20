В отношении шедшего "изгонять Путина" шамана завели дело об экстремизме

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Якутии возбудило уголовное дело о призывах к экстремизму в отношении якутского шамана, направлявшегося в Москву "изгонять Путина". Об этом сообщил адвокат Борис Андреев в своем Telegram.

"Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде. Его уговорили на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Мы будем это обжаловать", - написал он.

После обследования в психиатрической клинике шамана отпустили домой, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Также в социальных сетях появилась видеозапись, на которой задержанный уверяет, что с ним "все нормально" и просит не беспокоиться за него.

"Все в рамках законности, никаких насильственных действий, никаких нарушений прав человека со мной не было, все нормально. Я доволен отношением властей", - сказал шаман.

Ранее шамана направили в психоневрологический диспансер. Позднее лечебное учреждение не подтвердило информацию о его госпитализации. В силовых ведомствах заявили об отсутствии в их производстве уголовных дел против задержанного.

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