Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен

Солнце ещё не встало, а в полиции Бурятии уже кипела работа. Так бы, наверно, начал своё повествование о задержании шамана Александра Габышева Алексей Толстой, автор любимой всеми детьми Советского Союза книги "Приключения Буратино".

Красный граф, которому позволялись некоторые творческие вольности даже во времена борьбы с "врагами народа", не рискнул бы сейчас дать ёмкое имя сказочной стране с полем Чудес, описывая перипетии судьбы шамана Сани.

Ранним утром в походный лагерь сподвижников шамана прибыли полицейские. Вооружившись фонариками и автоматами, стражи порядка лихо справились с шаманом Алесандром Габышевым, который намеревался дойти пешком до Москвы и, по его словам, "изгнать бесов" из президента России.

Служителя культа препроводили в автобус и вместе с его винтажной тележкой увезли в сторону Улан-Удэ. Позднее полиция Бурятии подтвердила задержание Габышева.

Тщательно разработанная спецоперация, судя по всему, признана успешной. Возможно, кого-то из её участников позднее наградят за решительные действия и отвагу. Бубен — это вам не девчонок бить под дых. Это — сила и надо было со всей ответственностью подойти к задержанию шамана.

По данным МВД, шаман Саня находится в розыске за совершение преступления в Якутии, но не уточняется какого. Да и зачем? Судя по практике, давние советские традиции "Был бы человек, а статья найдётся!" обретают второе дыхание.

Получается, что в течение всего времени весьма продолжительного путешествия шамана Сани бурятским силовикам изменяла бдительность. Уже прокатились и скандалы с задержанием сторонников шамана, и с отбором "ПАЗика" у приютившего Габышева водителя. В Улан-Удэ успел прогреметь дубинками и латами Росгвардии стихийный митинг по шаманской теме и заодно с требованием отменить результаты выборов мэра.

Но полиция всё дремала, не обращала внимание на разыскиваемого Габышева. Хотя подозреваемый, можно сказать, уже прописался в Бурятии и о его миссии сообщали практически все СМИ, кроме федеральных телеканалов и изданий, чрезмерно обременённых скрепами.

Предполагается, что в отношении Александра Габышева может быть возбуждено дело по статье 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"). Возможно, к этой статье прибавятся и новые обвинения, если выяснится, что, когда затаскивали бомж-тележку шамана в полицейский автобус, кто-то из силовиков вывихнул себе плечо.

Тогда, к шаману не ходи, с Сани спросится по всей строгости закона, а возможное видео погрузки тележки будет признано не заслуживающим просмотра в суде. Участь Александра Габышева теперь будет зависеть от адвоката и силы общественного мнения.

Возможно, защитнику и удастся встречными действиями привлечь силовиков к ответу за оскорбление чувств верующих. Шаман всё-таки. Вполне может статься, что в табеле о рангах служителей этого религиозного культа он может значиться на уровне митрополита. Хотя, практика показывает, что даже за подброс наркотиков гражданам, в худшем случае, уволят задним числом из органов.

Как ни крути, задержанием шамана Сани власти обозначили свой страх перед бубном. Небритый дядька с бомж-тележкой, благодаря их усердию, не только стал знаменитым, но и может стать одним из лидеров общественного мнения. А это — интервью, слава и фундаментальный статус оппозиционера, преследуемого властями.

Начнётся "Je suis Саня", "Я, Мы — Саня". Ну а что хотели? Даже я — олдскульный контрреволюционер с имперскими скрепами не в силах отказаться от здравомыслия и не признать стремительного скатывания общественно-политического тренда в психоцирк.

Новости страны и новости в телевизоре стали всё заметнее отличаться своим содержанием. Ровно настолько, насколько и в советское время речи на комсомольских и партийных собраниях разнились с разговорами на кухне под портвешок с народным названием "Три топора".

Раз шаманы-оппоненты Габышева из общества "Тэнгэри" не смогли остановить Саню на границе с Иркутской областью, чтобы тот не добрался до Москвы, то правящей партии надо было срочно мобилизовать свои внутренние резервы.

Могли бы быстро и со всей партийной ответственностью организовать "Общероссийский шаманский фронт", "Справедливый бубен" или "Единые камлания", чтобы оградить президента от несогласованного обряда экзорцизма. Клин клином, как говорится.

Когда власти прессанули отзывчивого водителя "ПАЗика", то тут же получили в Улан-Удэ митинг с политическими требованиями. На фоне "московского дела" о задержанных в несогласованных акциях, включая и сказочный приговор Павлу Устинову, дело шамана Сани вполне может внести свой вклад в переход на новую стадию политического трэша, но уже в масштабах страны.

Когда в полицейских протоколах задержания всерьёз пишут "Выкрикивал антиправительственный лозунг "Иван Голунов!"", когда, как в советском анекдоте, препровождают в участок за пикет с пустым листом или написанным на нём словом "Пудинг", само собой возникает чувство тревоги за будущее Родины.

Приходит отчётливое осознание, что Отечество в опасности, раз страх перед шаманом, решившим в Кремле дать в бубен, купируют силовики, проводя под покровом ночи силовую спецоперацию.

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Фото превью: san-gennaro.livejournal.com