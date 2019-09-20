Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
С мужчиной проведут психиатрическую беседу. "В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - уточняет в сообщении.
Называющий себя шаманом Габышев в марте направился пешим походом из Якутии в Москву. В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В четверг он был задержан на трассе "Байкал" в Бурятии. По данным регионального МВД, мужчина находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил парк "Зарядье", где пообщался с шаманами с Ямала. Политик несколько раз ударил в бубен, а потом вернул его шаманам.
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