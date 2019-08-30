Депутат Госдумы Василий Власов предлагает продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. С соответствующей инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Идею парламентария "Правде.Ру" прокомментировала директор московской школы №117, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина.
По ее словам, это однозначно "совершенно бредовая идея", так как учебная программа в школах непростая.
"Сейчас по 6-7 уроков - среднее звено. А если мы будем с октября по май учиться, это что тогда уже будет? Сейчас предложила министр просвещения уроки по 50 минут и т.д.", - сказала директор школы.
Она добавила, что в нашей стране практически нет системы организованного отдыха для детей.
"Мы чем занимать детей будем в сентябре? Как организовать отдых? Родители все на работе. А дети чем будут заняты в это время? Я не знаю, откуда такие идеи возникают. А что до 1 октября? Можно вообще с 1 января начать учиться", - заключила Ирина Бабурина.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.