Заслуженный учитель РФ назвала бредовой идею о продлении каникул

Депутат Госдумы Василий Власов предлагает продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. С соответствующей инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Идею парламентария "Правде.Ру" прокомментировала директор московской школы №117, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина.

По ее словам, это однозначно "совершенно бредовая идея", так как учебная программа в школах непростая.

"Сейчас по 6-7 уроков - среднее звено. А если мы будем с октября по май учиться, это что тогда уже будет? Сейчас предложила министр просвещения уроки по 50 минут и т.д.", - сказала директор школы.

Она добавила, что в нашей стране практически нет системы организованного отдыха для детей.

"Мы чем занимать детей будем в сентябре? Как организовать отдых? Родители все на работе. А дети чем будут заняты в это время? Я не знаю, откуда такие идеи возникают. А что до 1 октября? Можно вообще с 1 января начать учиться", - заключила Ирина Бабурина.

Читайте также:

Снарядить первоклассника в школу стоит от 14 до 31 тыс. рублей