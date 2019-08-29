Снарядить первоклассника в школу стоит от 14 до 31 тысячи рублей

Росстат подсчитал затраты на сборы в школу для мальчиков и девочек. В среднем на первоклассника нужно будет потратить 18,5 тысяч рублей, на первоклассницу - 22,9 тысяч. Согласно статистике, за год школьный набор для первоклассника подорожал в среднем по России на 3,2%.

Наиболее дорого обойдутся сборы в школу первоклассницы на Камчатке - 31 737 рублей, а также в Хабаровском крае и Чукотке - 30 508 и 29 545 рублей соответственно. Сэкономить больше всего смогут жители Ингушетии - 17 560 рублей, Омской области - 17 519 рублей и Алтая - 15 969 рублей.

Самый дорогой комплект школьных принадлежностей для мальчика нашли на Чукотке - 24 875 рублей, а также Камчатке и в Ненецком автономном округе - 24 387 и 23 024 рублей соответственно. Самые дешевые школьные наборы для мальчиков обнаружили в Омской и Орловской областях - 13 929 и 13 872 рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что, по данным оператора фискальных данных, наибольший рост стоимости наблюдается у блузок и рубашек. Сейчас средний чек на покупку рубашки составляет 1,1 тысяч рублей, что на 30% больше, чем в 2018 году. В то же время туфли подешевели в среднем до 1,3 тысяч рублей, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

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