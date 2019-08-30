Сильный смог от пожаров в Сибири мешал работе метеорологов

Сильный смог от лесных пожаров в Сибири и на Аляске мешал работе российских метеорологов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции.

"Отмечают все метеорологи, что в полярных регионах было очень много дыма. Пожары в Сибири вошли в резонанс с пожарами на Аляске, поэтому даже когда была ясная погода, дым не давал метеорологам анализировать ситуацию", - передает его слова агентство РИА"Новости.

По словам исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаила Клинова, общий экономический ущерб от лесных пожаров в России в текущем году составил около 7 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в начале августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить около 6 миллиардов из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

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