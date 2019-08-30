Сильный смог от лесных пожаров в Сибири и на Аляске мешал работе российских метеорологов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции.
"Отмечают все метеорологи, что в полярных регионах было очень много дыма. Пожары в Сибири вошли в резонанс с пожарами на Аляске, поэтому даже когда была ясная погода, дым не давал метеорологам анализировать ситуацию", - передает его слова агентство РИА"Новости.
По словам исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаила Клинова, общий экономический ущерб от лесных пожаров в России в текущем году составил около 7 миллиардов рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в начале августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить около 6 миллиардов из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
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Медведев поручил проверить версию о поджогах леса в Сибири
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.