Медведев поручил проверить версию о поджогах леса в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить версию об умышленных поджогах леса в Сибири. Также ведомство определит возможную связь лесных пожаров и незаконную вырубку леса.

Медведев дал Генпрокуратуре срок до 1 ноября 2019 года. Также главам правительства поручил губернаторам Сибирского и Дальневосточного округа, а также руководству МЧС и Минприроды разработать предложения по увеличению эффективности тушения лесных пожаров.

Также Дмитрий Медведев поручил информировать население о происходящем в лесах Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы россияне знали о текущей обстановке в регионах.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что губернатор Красноярска заявил о бессмысленности тушения лесных пожаров. Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что с лесными пожарами бороться "вредно" и бессмысленно. Об этом губернатор рассказал на молодежном форуме "Бирюса-2019".

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