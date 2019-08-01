Путин просит помощи Трампа в тушении пожаров в Сибири. Невероятно?

Какие силы предложил бы Дональд Трамп для тушения сибирских пожаров, как его спасатели сработались бы с российскими, и как бы это повлияло на последующие двухсторонние отношения?

Дональд Трамп позвонил в среду Владимиру Путину и предложил посодействовать в тушении пожаров в Сибири. Российский лидер поблагодарил коллегу по цеху за инициативу и пообещал воспользоваться помощью, если понадобится. По словам президента России, ситуация в тайге под контролем, в Сибири уже сформирована авиагруппировка для борьбы с огнем. К тушению пожаров подключены силы Минобороны РФ.

Как сказал "Правде.Ру", политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, предложение помощи — это нормальная международная практика. "Когда, допустим, горят леса в Греции или в Испании, то мы тоже всем предлагаем помощь". Поэтому, по мнению эксперта, "здесь Трамп соблюдал политес, здесь нет ничего экстраординарного".

"Несмотря на всю сложность российско-американских отношений, мы по вопросам терроризма друг друга информируем для предотвращения терактов на уровне спецслужб", — добавил Константин Блохин.

По мнению политолога, принимать помощь от Америки, во-первых, "это полностью расписаться в своей неспособности что-то решить, тем более, что речь идет о приглашении на свою территорию иностранных — американских военных". "Мы снабжаем гуманитарной помощью Сирию и, вдруг, не можем без американцев что-то решить. Помогите нам, американцы. Нет, конечно, это не выход", — отметил политолог.

Во-вторых, продолжил он, "учитывая всю сложность внутриполитической ситуации в США и токсичность русской темы, Путин еще и поставил бы Трампа в сверхнеудобное положение". "Представляете, его там за сговор с Россией постоянно критикуют, а он сейчас, бац, и самолет отправляет, чтобы России помочь. Это же сразу поднимется целая волна критики, вообще, цунами начнется", — резюмировал Константин Блохин.

То, что сами потушим, это да, не сомневаемся, а, вот, думать о спасении Трампа не надо, он сам прекрасно справится с любыми "цунами". Любопытно было бы все же посмотреть, какие силы предложил бы Трамп, как его спасатели сработались бы с нашими, и как бы это повлияло на последующие отношения. Иногда надо отбрасывать в сторону рутину и действовать неординарно с целью прорыва. Особенно, с если мы хотим наладить отношения с США. А зачем нам плохие?

И тут есть еще один момент, чисто нравственный: думайте о людях хорошо, и они станут лучше. Об этом говорит любая религия, да и просто человеческая мудрость. Мало того, возникла идея, а что было бы, если бы не Трамп предложил помощь, а Путин ее попросил? Страшно подумать…

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