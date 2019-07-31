Американист: Отказ США от нормандского формата - это призыв к войне в Донбассе

Отказавшись стать участником "нормандского формата" Вашингтон дал Киеву понять, что надо сохранять линию на силовое решение проблемы Донбасса, считает американист Владимир Васильев.

США отказываются подключиться к "нормандскому формату" урегулирования ситуации в Донбассе (Россия, Украина, Германия, Франция). Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по этому вопросу Роман Бессмертный в интервью изданию "Гордон".

Госдеп США, по его словам дал понять, "что на данный момент расширение "нормандского формата" невозможно". По мнению американцев, спецпредставителя (США) на Украине достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей "нормандского формата".

Бессмертный подчеркнул, что в Хельсинки (на саммите Россия — США) начались стратегические консультации между США и РФ. "С точки зрения Вашингтона, это может обеспечить возможность решения вопроса войны в Донбассе", — сказал Бессмертный.

"Нам выгодно, чтобы к данному процессу были привлечены США, Великобритания и желательно Китай. Но гарантирует ли объединение "нормандского" и "будапештского" форматов решение проблемы — большой вопрос", — резюмировал украинский переговорщик.

То есть, Украина не отказалась задействовать в переговорном процессе Будапештский меморандум, который говорил о том, что Киев отказывается от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности. Он был подписан в 1994 году лидерами России, Украины, США, и Великобритании, однако не был ратифицирован ни одной подписавшей его стороной и поэтому не имеет юридической силы.

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев, отказ от участия в "нормандском формате" означает, что нынешняя администрация США не считает, что Минские соглашения являются дорогой к миру.

"По существу администрация дает четко понять новому руководству Украины, чтобы оно не стремилось урегулировать ситуацию на Донбассе в рамках "минского" формата, что непризнание ЛНР и ДНР должно сохраняться", — отметил эксперт. Это означает, в свою очередь, продолжил он, что "линия на силовое решение проблемы Донбасса по-прежнему будет оставаться в поле зрения взаимоотношений Украины и России".

По мнению Владимира Васильева, если будет урегулирована ситуация в Донбассе, то "американцы потеряют важный рычаг внешнего управления Украиной и ее новым руководством".

По словам эксперта, для Соединенных Штатов Америки эта напряженность в Донбассе важна, потому что она "сохраняет политические основы для ужесточения санкционного режима против России".

"В США считается, что с Россией они находятся в состоянии гибридной войны, и Донбасс рассматривается там с военной точки зрения, как некий полигон для откатки стратегии и тактики ее ведения. Несмотря на все разговоры Трампа о дружбе с Путиным, установка Бжезинского, что Украину необходимо оторвать от содружества славянских государств — Белоруссия, Россия, Украина, остается, по-прежнему, стратегическим направлением американской внешней политики", — резюмировал Владимир Васильев.

Как сообщала "Правда.Ру" президент РФ Владимир Путин назвал предложение Владимира Зеленского по изменению нормандского формата "интересным".

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