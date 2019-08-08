ООН опубликовала руководство по спасению планеты для ленивых

Организация Объединенных Наций опубликовала руководство по спасению мира для лентяев.

Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

В первой главе специалисты перечислили "вещи, который можно сделать, даже не вставая с дивана". Можно, например, подключать домашнюю технику к удлинителю, экономя тем самым электроэнергию, указывают в ООН. Также, напоминают эксперты, необходимо выключать свет тогда, когда в нем нет особой нужды.

Не лишним будет, отмечает Организация Объединенных Наций, и, например, пересесть с личного транспорта на общественный.

Во второй главе перечислены "вещи, который можно сделать у себя дома". Например, принимать душ, указывают специалисты, в целях спасения планеты стоит не более 5-10 минут.

В третьей главе ООН советует покупать продукты питания в магазинах по соседству, избегать спонтанных покупок и использовать многоразовые бутылки для воды.

В четвертой главе перечислены "поступки, которые можно совершить на работе". Можно, сообщают специалисты, в целях спасения планеты Земля, не выбрасывать фрукты и еду для перекуса, если в данный момент их есть не хочется и, например, выступать против любых видов дискриминации в компании.

Ранее сообщалось, что эксперты выпустили детскую Конституцию Российской Федерации — ее содержание изложено в стихотворной форме.

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