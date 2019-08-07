"Платить налоги регулярно": школьникам изложили Конституцию РФ в стихах

В этом учебном году российские школьники младших классов могут впервые начать изучать Конституцию Российской Федерации по специальному пособию.

Пособие представляет собой изложенную в стихах версию документа.

К пособию приложили руку специалисты из Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда "Стратегия будущего" и Института развития местных сообществ.

С содержанием учебника ознакомились "Известия".

"Конституция России в стихах и картинках для детей", пишут авторы материала, адресована детям 8-14 лет. В пособии акцентировано внимание на базовых ценностях российского государства и общества, передают "Известия" слова составителей пособия.

В "Конституции России в стихах и картинках для детей" есть, например, такое стихотворение:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь.

Также в пособии есть стих о налогах и об обязательных платежах:

И как в партнерских отношеньях

От вас обязанностей ждут:

Платить налоги регулярно,

Ведь гражданами нас зовут.

О праве пользования родным языком авторы сообщают на примере украинского кризиса:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

В пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации не подтвердили, ознакомились ли специалисты ведомства с пособием. Это говорит о том, что "Конституция России в стихах и картинках для детей" на сегодняшний день обязательным учебником не является.

Но в некоторых регионах страны — например, в Ивановской области — уже приняли решение использовать пособие.

Ранее стало известно, что в Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников.

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