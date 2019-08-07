В этом учебном году российские школьники младших классов могут впервые начать изучать Конституцию Российской Федерации по специальному пособию.
Пособие представляет собой изложенную в стихах версию документа.
К пособию приложили руку специалисты из Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда "Стратегия будущего" и Института развития местных сообществ.
С содержанием учебника ознакомились "Известия".
"Конституция России в стихах и картинках для детей", пишут авторы материала, адресована детям 8-14 лет. В пособии акцентировано внимание на базовых ценностях российского государства и общества, передают "Известия" слова составителей пособия.
В "Конституции России в стихах и картинках для детей" есть, например, такое стихотворение:
Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.
Также в пособии есть стих о налогах и об обязательных платежах:
И как в партнерских отношеньях
От вас обязанностей ждут:
Платить налоги регулярно,
Ведь гражданами нас зовут.
О праве пользования родным языком авторы сообщают на примере украинского кризиса:
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
В пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации не подтвердили, ознакомились ли специалисты ведомства с пособием. Это говорит о том, что "Конституция России в стихах и картинках для детей" на сегодняшний день обязательным учебником не является.
Но в некоторых регионах страны — например, в Ивановской области — уже приняли решение использовать пособие.
Ранее стало известно, что в Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников.
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