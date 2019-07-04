Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам поможет в мониторинге ситуации с наводнением в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Пострадавшие от паводка районы будут сниматься иностранной орбитальной группировкой космических аппаратов дистанционного зондирования Земли стран-участниц Хартии.
По данным российской космической корпорации, уже запрошены данные со спутников космических агентств Венесуэлы, Франции, Канады, Германии, Японии, Кореи, Бразилии, Индии, Великобритании, ОАЭ, США и стран Европы. Всего задействовано более 19 аппаратов. Данные с других иностранных спутников будут предоставлены в ближайшее время.
Затопленные районы в Иркутской области снимаются несколько раз в сутки, все полученные снимки передаются в МЧС.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коммунальные службы затопленного города Нижнеудинск в Иркутской области в первую очередь спасают жилье чиновников.
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Жительница Тулуна рассказала о происходящем в Иркутской области
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