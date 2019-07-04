Для отслеживания наводнений в России привлекут зарубежные спутники

Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам поможет в мониторинге ситуации с наводнением в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.



Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия уменьшился на 23 сантиметра / Новости от 30.06.2019 11:50

Пострадавшие от паводка районы будут сниматься иностранной орбитальной группировкой космических аппаратов дистанционного зондирования Земли стран-участниц Хартии.

По данным российской космической корпорации, уже запрошены данные со спутников космических агентств Венесуэлы, Франции, Канады, Германии, Японии, Кореи, Бразилии, Индии, Великобритании, ОАЭ, США и стран Европы. Всего задействовано более 19 аппаратов. Данные с других иностранных спутников будут предоставлены в ближайшее время.

Затопленные районы в Иркутской области снимаются несколько раз в сутки, все полученные снимки передаются в МЧС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коммунальные службы затопленного города Нижнеудинск в Иркутской области в первую очередь спасают жилье чиновников.

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