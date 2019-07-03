Коммунальные службы затопленного города Нижнеудинск в Иркутской области в первую очередь спасают жилье чиновников.
Значительные силы сотрудников сферы ЖКХ, например, брошены на восстановление коттеджа главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Об этом жители Нижнеудинска пишут в сообществе "Подслушано в Нижнеудинске" в социальной сети "ВКонтакте".
Согласно предоставленной информации, на участке Сергея Худоногова два грузовых автомобиля промывали уличный бассейн, а другой грузовик привозил затем чистую воду.
Пока одни наполняют свой личный бассейн, негодуют жители Нижнеудинска, у других нет питьевой воды, чтобы утолить жажду или же приготовить пищу.
Отметим, что сегодня утром в сообществе также появилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как сотрудники коммунальных служб помогают чиновнику возвести вокруг его коттеджа вал. Автор видео, Сергей Токарев, заявил, что у него после публикации вполне могут появиться проблемы с работой, но его это не пугает — мужчина решил во что бы то ни стало донести до населения то, что происходит в Нижнеудинске.
Напомним, что согласно данным МЧС, в населенном пункте затопило по меньшей мере 64 дома.
Сергей Худоногов, член партии "Единая Россия", возглавляет Нижнеудинский район с 1994 года. Супруга Худоногова также работает в районной администрации.
С 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 98 населенных пунктов. Под воду ушли больше 20 тысяч жилых домов, в которых проживают 33 тысячи человек.
Жители региона заявляют, что власти и МЧС не предупреждали их о грядущем потопе.
Согласно последним данным, наводнение унесло жизни 18 человек.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как жительница Тулуна Ольга спасала своего отца — сотрудники МЧС, проплывавшие мимо на моторных лодках, не помогли.
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