Жители затопленного Тулуна пожаловались на мародерство

Жители затопленных районов города Тулуна в Иркутской области вынуждены охранять от мародеров свои дома, пострадавшие в результате паводка.



Видео: затопленный иркутский город Тулун сняли с коптера / Новости от 28.06.2019 18:54

Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на слова одной из местных жительниц, мародеры "вытаскивают последнее" из затопленных домов. Женщина вместе с матерью в настоящее время живет у родственников, однако была вынуждена вернуться к подтопленному дому, чтобы охранять свое имущество. "Потому что сейчас растаскивают все", - объяснила пострадавшая.

"Мы живем на берегу реки Ии. Живем с детьми, куда могли - их определили, которые могли. Остальные все сидим, боимся мародеров", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что дома затапливало до крыши, а сотрудники МЧС спасали в первую очередь людей и животных.

По последней информации, к 3 июля в Иркутской области подтопленными остаются около 3,4 тысяч жилых домов в 31 населенном пункте. Погибли 18 человек, восемь считаются пропавшими без вести. В зоне паводка развернули два мобильных хлебозавода.

Накануне президент России Владимир Путин поручил местным властям доложить ему о проведенных работах по ликвидации последствий паводка.