Левада-центр: число сторонников вхождения Донбасса в состав РФ выросло

Впервые с апреля 2014 года выросло количество сторонников вхождения Донбасса в состав России, а также увеличилась доля тех, кто считает необходимым вернуть докризисное положение дел. Об этом говорят результаты майского опроса, проведенного социологами "Левада-центра".



Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами / Новости от 12.05.2019 20:16

Наиболее популярным вариантом ответа, как и прежде, остается создание на юго-востоке Украины независимого государства. Такого мнения придерживаются 29% респондентов.

Чуть меньшей популярностью пользуется идея вхождения Донбасса в состав России — за это высказались 27% опрошенных. Самое большое количество сторонников этого ответа социологи фиксировали в 2014 году (48%), однако уже в 2017 году их число резко снизилось до 21%.

Впервые за все время опроса наблюдается заметный рост числа сторонников докризисного положения дел. За то, чтобы Донбасс остался частью Украины на тех же условиях, проголосовали 14% респондентов. По сравнению с мартом 2017 года доля приверженцев такого решения выросла вдвое.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей Донбасса негодяями. Позднее чиновник заявил, что его фраза была вырвана из контекста журналистами телеканала BBC и не отражает его отношения к гражданам Донецкой и Луганской народных республик.

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