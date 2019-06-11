Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Левада-центр: число сторонников вхождения Донбасса в состав РФ выросло

Общество print

Впервые с апреля 2014 года выросло количество сторонников вхождения Донбасса в состав России, а также увеличилась доля тех, кто считает необходимым вернуть докризисное положение дел. Об этом говорят результаты майского опроса, проведенного социологами "Левада-центра".


Ожидается, что 80% населения Донбасса захотят стать россиянами / Новости от 12.05.2019 20:16

Наиболее популярным вариантом ответа, как и прежде, остается создание на юго-востоке Украины независимого государства. Такого мнения придерживаются 29% респондентов.

Чуть меньшей популярностью пользуется идея вхождения Донбасса в состав России — за это высказались 27% опрошенных. Самое большое количество сторонников этого ответа социологи фиксировали в 2014 году (48%), однако уже в 2017 году их число резко снизилось до 21%.

Впервые за все время опроса наблюдается заметный рост числа сторонников докризисного положения дел. За то, чтобы Донбасс остался частью Украины на тех же условиях, проголосовали 14% респондентов. По сравнению с мартом 2017 года доля приверженцев такого решения выросла вдвое.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей Донбасса негодяями. Позднее чиновник заявил, что его фраза была вырвана из контекста журналистами телеканала BBC и не отражает его отношения к гражданам Донецкой и Луганской народных республик.

Читайте также: Слова Путина о Донбассе — "это очень хороший знак"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы опрос россия донбасс украина социологи левада-центр
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Ремонт в съёмной квартире﻿﻿
Здоровье и профилактика
Свойства багульника болотного
Путешествия
Потайные места Санкт-Петербурга
Новости Все >
Матвиенко: Чайка лично проконтролирует "нехорошую историю с Голуновым"
Компания из Канады разыграет крупнейший в истории страны джекпот - $49 млн
Дело Голунова находится под личным контролем генпрокурора - Матвиенко
Турецких пилотов в США отстранили от полетов на F-35
Житель Якутии нашел голову волка возрастом в 40 тысяч лет
Неизвестный ограбил раздевалку баскетболистов "Химок"
Додон отменил декрет и.о. премьера о роспуске парламента Молдавии
Милонов предложил водить депутатов к логопеду, чтобы они говорили без акцента и диалектов
Боксер Гассиев проведет первый бой в тяжелом весе против американца Давейко
Минюст США направил Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Общество
Минздрав обновит методику расчета потребления алкоголя в России
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
Общество
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Здоровье
Эксперты назвали производство искусственного мяса прибыльным делом
Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов Игорь Буккер Древние люди изобретали орудия труда многократно Игорь Буккер Любовь Степушова Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса Любовь Степушова
Комментарии
Конгресс США может выделить $250 млн Украине на военные расходы
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
Губернатор Кузбасса поручил решить проблемы жителей Киселёвска, попросивших убежища в Канаде
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Власти Петербурга изымают у собственника усадьбу Денисовых-Орловых
Минюст США направил Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа
Конгресс США может выделить $250 млн Украине на военные расходы
Левада-центр: число сторонников вхождения Донбасса в состав РФ выросло
Глава Нацбанка Украины: если объявить дефолт, уйдут международные партнеры
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
По следам трагедии с Superjet-100: зачем России бесправный Ространснадзор
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Самолеты-разведчики США и Швеции были перехвачены над Балтикой Су-27
Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"
Имущество Петра Порошенко могут арестовать уже в июне
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ