Назвавший жителей Донбасса негодяями украинский министр попытался оправдаться

Министр социальной политики Украины Андрей Рева, назвавший жителей Донбасса негодяями, заявил, что фраза была вырвана из контекста журналистами телеканала BBC и не отражает его отношения к гражданам Донецкой и Луганской народных республик.
"Из всего интервью в сюжете была использована лишь одна, вырванная из общего контекста, фраза, которая якобы отражает мое отношение ко всем без исключения граждан Украины, проживающим на оккупированной территории", - написал украинский министр на своей странице в Facebook.
По его словам, он считает негодяями только тех граждан, которые помогают "оккупантам" и воюют против украинской армии. Именно эти люди стали виновниками той ситуации, которая сложилась на Донбассе, считает министр. Жители республик, которые не помогают ополчению, являются заложниками и заслуживают поддержки и помощи со стороны украинской власти, добавляет Рева.
Напомним, что в настоящее время пенсии и иные социальные выплаты на территории ДНР и ЛНР не выплачиваются. Жителям этих регионов приходится приезжать в населенные пункты, контролируемые украинскими военными, для получения денег.
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