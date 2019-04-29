Назвавший жителей Донбасса негодяями украинский министр попытался оправдаться

Министр социальной политики Украины Андрей Рева, назвавший жителей Донбасса негодяями, заявил, что фраза была вырвана из контекста журналистами телеканала BBC и не отражает его отношения к гражданам Донецкой и Луганской народных республик.



Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

"Из всего интервью в сюжете была использована лишь одна, вырванная из общего контекста, фраза, которая якобы отражает мое отношение ко всем без исключения граждан Украины, проживающим на оккупированной территории", - написал украинский министр на своей странице в Facebook.

По его словам, он считает негодяями только тех граждан, которые помогают "оккупантам" и воюют против украинской армии. Именно эти люди стали виновниками той ситуации, которая сложилась на Донбассе, считает министр. Жители республик, которые не помогают ополчению, являются заложниками и заслуживают поддержки и помощи со стороны украинской власти, добавляет Рева.

Напомним, что в настоящее время пенсии и иные социальные выплаты на территории ДНР и ЛНР не выплачиваются. Жителям этих регионов приходится приезжать в населенные пункты, контролируемые украинскими военными, для получения денег.