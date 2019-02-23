Таджикистан стал главным поставщиком мигрантов в Россию

Таджикистан стал лидером рейтинга по притоку трудовых мигрантов в Россию, составленного специалистами Федеральной службы государственной статистики. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

По подсчетам ведомства, из Таджикистана на территорию России прибыли в 2018 году более 31 тысячи человек. Казахстан оказался на втором месте, из этой страны в Россию въехало приблизительно 26 тысяч человек.

Украина, которая с 2014 года была главным поставщиком мигрантов в Россию, в минувшем году заняла лишь третью строчку. По сравнению с 2017 годом поток мигрантов сократился почти в три раза - с 47 до 14 тысяч человек.

По словам экспертов, снижение числа украинских мигрантов связано с тем, что украинцы предпочитают уезжать в европейские страны, в частности, в Польшу. А поток вынужденных мигрантов из юго-восточных регионов Украины оказался за пять лет почти исчерпан.

Аналитики Центра стратегических разработок указывают на общее снижение числа трудовых мигрантов из стран-участниц СНГ в Россию. В 2018 году поток мигрантов сократился в два раза по сравнению с 2014 годом. Причиной этого становится падение курса рубля и сокращение рынка труда в России.

Ранее "Правда.Ру" писала о словах премьер-министра страны Дмитрия Медведева, который заявил, что экономика растет уже три года, но "этот рост пока не ощущается нашими гражданами".

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