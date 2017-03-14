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Источник Правда.Ру

Экономист-теоретик рассчитал, как победить бедность в стране

Общество

Попрощаться с бедностью в России можно, если объединить два ранее предлагавшихся способа борьбы с ней: ввести прогрессивный налог для тех, чей доход выше миллиона рублей в месяц, и оказывать всестороннюю поддержку семьям с детьми.

Бедность — это навсегда?

Такими выводами поделился Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ.

По словам ученого-экономиста, государство должно "достроить систему соцподдержки":

"помогать надо не только одиноким мамам и многодетным семьям, а всем, абсолютно всем, где есть дети".

По его словам, также необходимо достроить систему соцподдержки не только для матерей-одиночек и многодетных семей, но и для любой другой семьи с ребенком.

"Ну, во-первых, сколько нас будет и что мы будем уметь делать, — это ключевой стратегический вопрос развития любой страны. Во-вторых, рождение детей — это вопрос не столько демографии, сколько социального самочувствия людей", — объяснил Кузьминов.

Он подчеркнул, что создание комфортных условий для рождения и воспитания детей критически важно.

Получается, что даже теоретические расчеты преодоления бедности в стране никак не "завязываются" на повышении уровня доходов работающего населения?

Уж не это ли имела в виду еще в 2017 году,будучи вице-премьером правительства Ольга Голодец, когда говорила об "уникальности российской бедности"?

Напомним, что писала тогда "Правда.Ру".

Голодец рассказала об уникальной российской бедности

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала об уникальном социальном явлении в России - бедности работающего населения. По ее словам, порядка пяти миллионов человек трудятся, но получают крайне мало.

Голодец отметила, что говорить о повышении производительности труда можно будет только после того, как работающие в России люди перестанут получать зарплаты меньше прожиточного минимума.

"Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные", — заявила Голодец на социальном форуме, проходящем в Москве во вторник в рамках Недели российского бизнеса.

В начале года Голодец рассказала, что почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

А министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо приблизить к прожиточному минимуму в каждом регионе РФ к осени 2017 года.

"Нам обязательно надо поставить точку и к осени этого года найти развязку для того, чтобы обеспечить приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионе, сделать эту конструкцию региональной… Другого выхода у нас не существует", — заявил Топилин.

В начале марта аналитический центр при правительстве РФ обнародовал данные о неравенстве в доходах у россиян. По итогам прошлого года оказалось, что доходы 10% самых бедных россиян оказались в 14 раз меньше, чем у 10% их богатых соотечественников. Высчитывают этот показатель с помощью так называемого коэффициента "фондов" — это соотношение между средними значениями доходов наиболее и наименее богатых 10-процентных групп населения. В прошлом году он был на уровне 14,3.

Темы бедность ярослав кузьминов
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