Шнуров не будет менять слова песни о выборах

Сергей Шнуров, недавно ушедший в политику, заявил, что не будет менять слова в своей песне про депутатов из фильма "День выборов". Об этом шоумен-политик рассказала в эфире телеканала НТВ.

"Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять? Я ещё не кандидат. Я пока политический деятель, когда буду кандидатом, тогда споём эту песню вместе", - пояснил Шнуров.

Совсем недавно Шнуров стал членом петербургского отделения Партии Роста и получил партийный билет.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о нападении байкеров на ночной клуб Сергея Шнурова.

В Петербурге совершено нападение на ночной клуб "Душ", который принадлежит Сергею Шнурову и другим музыкантам группы "Ленинград". Злоумышленники были вооружены битами и огнестрельным оружием.

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Примерно в пять утра 16 сентября из клуба на Лиговский проспект вышли четверо мужчин 1988, 1987, 1976 и 1979 годов рождения. По дороге домой они встретили примерно 15 молодых людей младше 20 лет. Между компаниями возник конфликт, в ходе которого посетители "Душа" были избиты. Потерпевшие успели забежать обратно в клуб и запереться там, пишет "Чрезвычайное происшествие". Тогда хулиганы принялись ломать дверь и стрелять по окнам. По словам сотрудников "Душа", нападение байкеров удалось отбить охранникам заведения.

Четыре человека обратились в больницу с колото-резаными ранами бедра, лица и шеи, а также с гематомами. Однако все они сбежали из медучреждения раньше, чем полицейские успели их опросить. Своих данных они не оставили.

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Прибывшие на место происшествия полицейские нашли топорище, нож, гильзы от двух видов травматического оружия и патрон от карабина "Сайга". По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), пишет Газета "Труд". Никого из нападавших задержать пока не удалось.

Клуб "Душ" расположен по соседству с ночным заведением для байкеров "Хулигенс". Известно, что конфликты их посетителей происходили и раньше, однако до погромов дело не доходило, отмечает МТРК Мир.

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