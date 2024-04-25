Больная раком Кейт Миддлтон получила уникальный орден от короля Великобритании

Принцесса Кейт Миддлтон получила Орден Кавалера Почета от короля Карла III

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Кейт Миддлтон награждена Орденом Кавалера Почета, который ей вручил король Великобритании Карл III. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Сообщается, что король таким образом выразил принцессе благодарность за многолетнюю государственную службу. При этом Кейт Миддлтон стала первым членом королевской семьи, удостоившимся такой награды.

Такой же Орден есть у телеведущего Дэвида Аттенборо, актрисы Джуди Денч, артиста Иэна Маккеллена, писательницы Джоан Роулинг, музыканта Пила Маккартни и других.

В марте стало известно, что Кейт Миддлтон проходит курс профилактической химиотерапии на фоне обнаруженной онкологии.

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