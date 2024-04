Больная раком Кейт Миддлтон получила уникальный орден от короля Великобритании

Принцесса Кейт Миддлтон награждена Орденом Кавалера Почета, который ей вручил король Великобритании Карл III. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain