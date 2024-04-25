Валерия оказалась в центре скандала после вечеринки в честь 56-летния. В чем обвиняют певицу?

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "МК" прокомментировал возникший в Сети ажиотаж на фоне прошедшего дня рождения певицы Валерии, который она отметила с размахом в одном из ресторанов Москвы.
По словам супруга исполнительницы, свадьбы и дни рождения никто не отменял, а чтобы никого не раздражать стоит тогда все запретить.
"Мы публичные люди и не можем позволить себе прятаться. Иначе пострадает целая отрасль индустрии. Жизнь не отменили, она продолжается. Невозможно просто сидеть, ничего не делать. Мы тихо живем, стараемся никого не раздражать и максимально ограничиваем себя во всем", — пояснил музпродюсер.
Мужчина напомнил о необходимости быть благодарными и уметь мыслить позитивно, а также выносить в публичное поле правильные традиционные ценности.
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