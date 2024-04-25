Валерия оказалась в центре скандала после вечеринки в честь 56-летния. В чем обвиняют певицу?

Иосиф Пригожин ответил хейтерам из-за праздника Валерии: "Жизнь не отменили"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "МК" прокомментировал возникший в Сети ажиотаж на фоне прошедшего дня рождения певицы Валерии, который она отметила с размахом в одном из ресторанов Москвы.

Фото: youtube.com by канал Арман Давлетяров is licensed under public domain

По словам супруга исполнительницы, свадьбы и дни рождения никто не отменял, а чтобы никого не раздражать стоит тогда все запретить.

"Мы публичные люди и не можем позволить себе прятаться. Иначе пострадает целая отрасль индустрии. Жизнь не отменили, она продолжается. Невозможно просто сидеть, ничего не делать. Мы тихо живем, стараемся никого не раздражать и максимально ограничиваем себя во всем", — пояснил музпродюсер.

Мужчина напомнил о необходимости быть благодарными и уметь мыслить позитивно, а также выносить в публичное поле правильные традиционные ценности.

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