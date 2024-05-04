В России появится экзамен для страховщиков и финансистов

Финансистов будут оценивать по российским стандартам

В России появится аналог экзамена CFA для получения международного сертификата финансиста.

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Решение было принято на первом заседании совета Национальной финансовой ассоциации и Ассоциации финансовых аналитиков.

ЦБ оказывает поддержку в разработке методологии и участвует в работе совета. Выдавать отечественные сертификаты будет НФА.

CFA Institute не проводит экзамены в России с весны 2022 года. Получение сертификата CFA подтверждает владение навыками, востребованными для работы на фондовых рынках и в других сферах. Цена сертификата варьируется от $940 до $1250, и специалист должен ежегодно оплачивать членские взносы для участия в Ассоциации CFA.

В России администрировать проведение экзамена, образовательную программу и утверждать итоги экзаменов будет российский совет. Пилотный запуск запланирован на конец 2024 года, экзамен будет проводиться раз в год и тестирование будет регулярно обновлять.