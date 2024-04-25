Бузова легла в больницу. Что случилось с певицей?

Ольга Бузова сообщила, что пропадет из соцсетей из-за плановой операции

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале написала, что легла в больницу, поэтому пропадет из соцсетей. По словам ее пиар-менеджера Антона Богославского, переживать не стоит, так как артистке предстоит плановая операция. Об этом пишет Super.ru.

Фото: Telegram by Личный канал Ольги Бузовой в Телеграм is licensed under public domain

Остается неизвестным, какое именно хирургическое вмешательство ожидает звезду.

Поклонники звезды поблагодарили ее за то, что честно сообщила о госпитализации, но стали переживать за ее самочувствие. Они пожелали ей беречь свое здоровье.

Недавно на гала-ужине Муз-ТВ Ольга признавалась, что старается выкроить время в своем плотном графике для отдыха, что позволяет ей оставаться продуктивной. Ей нравится посещать бани, ходить на массажи и выезжать за город.

Ранее певица Алсу прокомментировала слухи о разводе с мужем.