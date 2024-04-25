Бузова легла в больницу. Что случилось с певицей?

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале написала, что легла в больницу, поэтому пропадет из соцсетей. По словам ее пиар-менеджера Антона Богославского, переживать не стоит, так как артистке предстоит плановая операция. Об этом пишет Super.ru.
Остается неизвестным, какое именно хирургическое вмешательство ожидает звезду.
Поклонники звезды поблагодарили ее за то, что честно сообщила о госпитализации, но стали переживать за ее самочувствие. Они пожелали ей беречь свое здоровье.
Недавно на гала-ужине Муз-ТВ Ольга признавалась, что старается выкроить время в своем плотном графике для отдыха, что позволяет ей оставаться продуктивной. Ей нравится посещать бани, ходить на массажи и выезжать за город.
Ранее певица Алсу прокомментировала слухи о разводе с мужем.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.