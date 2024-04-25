Как сейчас выглядит тяжелобольной 88-летний Ален Делон

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Дочь Алена Делона опубликовала свежее фото 88-летнего французского актера

0:56
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дочь французского актера Алена Делона в своем блоге поделилась свежим снимком 88-летнего отца.

Дочь Алена Делона опубликовала свежее фото 88-летнего французского актера
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анушки Делон в Инстаграм is licensed under public domain

Известно, что 33-летняя Анушка Делон сфотографировала кинозвезду за завтраком в пятницу утром, 19 апреля. При этом она написала, что считает его красивым, а его голубые глаза излучают "вечно стальной, боевой взгляд".

Анушка не стала скрывать, что спросила у отца разрешения на публикацию снимка, а всем тем, кто опасается за него попросил передать: "Не волнуйтесь".

Ален Делон перенес инсульт в 2019 году, после чего в одном из интервью сообщил, что хотел бы сделать эвтаназию. Три месяца назад его сын Энтони Делон заявил, что у отца медленно прогрессирует лимфома.

Ранее Наташа Королева появилась в ярком образе в стиле диско.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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