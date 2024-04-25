Как сейчас выглядит тяжелобольной 88-летний Ален Делон

Дочь французского актера Алена Делона в своем блоге поделилась свежим снимком 88-летнего отца.
Известно, что 33-летняя Анушка Делон сфотографировала кинозвезду за завтраком в пятницу утром, 19 апреля. При этом она написала, что считает его красивым, а его голубые глаза излучают "вечно стальной, боевой взгляд".
Анушка не стала скрывать, что спросила у отца разрешения на публикацию снимка, а всем тем, кто опасается за него попросил передать: "Не волнуйтесь".
Ален Делон перенес инсульт в 2019 году, после чего в одном из интервью сообщил, что хотел бы сделать эвтаназию. Три месяца назад его сын Энтони Делон заявил, что у отца медленно прогрессирует лимфома.
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