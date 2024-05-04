Борьба с гиперпигментацией: стратегии и рекомендации

Как избавиться от пятен и веснушек на лице

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неровный тон кожи встречается гораздо чаще, чем совершенно ровное сияющее лицо. Гиперпигментация, представленная темными пятнами на лице и теле, является общим явлением, которое может появиться у людей всех возрастов, полов, цветов кожи и мест проживания.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Это нормальное явление, но многие рассматривают это как проблему, стремясь избавиться от этих пятен. Существует три основных типа гиперпигментации: вызванная солнечным излучением, поствоспалительная и мелазма. Профилактика играет ключевую роль в предотвращении усиления гиперпигментации, включая регулярное использование солнцезащитного крема и избегание прямого солнечного света.

Для лечения гиперпигментации используются различные средства для ежедневного ухода за кожей, содержащие такие компоненты, как витамин С, ретиноиды и альфа-гидроксикислоты.