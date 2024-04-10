Зара поделилась редким фото с сыновьями

Певица Зара публично обратилась к сыну в день его 12-летия

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Зара в своем блоге поздравила младшего сына Максима с 12-летием и отметила, как быстро летит время.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Зара поделилась несколькими фотографиями с сыновьями, Даниилом и Максимом, на которых запечатлена с ними в коридоре БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петебурге.

"Как же быстро летит время! Сегодня день рождения у моего младшего сына Максима. 12 лет счастья и благодарности Господу за тебя, сынок! Как ты нас всех радуешь. Будь здоров и счастлив, Максимушка! Мы тебя очень любим", — написала исполнительница.

Зара была замужем дважды — первым ее супругом стал сын Валентины Матвиенко Сергей, брак с которым продлился всего год.

Вторым мужем звезды стал чиновник Сергей Иванов, от которого она родила двоих сыновей — Даниила и Максима. В 2016 году возлюбленные расстались.

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