Стало известно о скором визите Аллы Пугачевой в Россию

"КП": певица Алла Пугачева планирует приехать в Россию летом

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знакомые певицы Аллы Пугачевой сообщили "КП", что артистка собирается летом приехать в Россию "проведать свое хозяйство".

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Они отметили, что она заедет в российскую столицу на один день.

Певицу встретит ее водитель, который отвезет на ночевку в замок в деревне Грязь. При этом, по словам источника, за особняком приглядывают посменно два охранника. На их услуги артистка ежемесячно выделает порядка 150 тысяч рублей.

Известно также, что водитель звезды Игорь Польшиков опекает малолетнего внучатого племянника знаменитой певицы Женю, на содержание которого она присылает 200 тысяч рублей в месяц.

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