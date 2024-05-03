Белый соус с горчицей, яйцом и сыром: идеально дополнит шашлык и рыбку на гриле
Белый соус для шашлыка с горчицей и сыром: изысканный вкус, восхитительная текстура
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Белый соус для шашлыка с горчицей и сыром несложно приготовить, а вкус жареного мяса или рыбки на гриле с ним будет намного богаче! Рецепт предоставлен порталом "Лайфхакер.ру".
Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Количество порций: 2
Ингредиенты:
— 1 куриное яйцо,
— Соль, по вкусу,
— Чёрный молотый перец, по вкусу,
— Горчица, 3 ч. ложки,
— Сухое молоко, 1 ч. ложка,
— Лимонный сок, 0,5 ч. ложки,
— Оливковое масло, 100 мл,
— Чеснок, 2 зубчика,
— Твёрдый сыр, 20 г.
Приготовление:
- Разбейте яйцо в глубокую миску. Добавьте соль, перец, горчицу, сухое молоко и лимонный сок.
- Взбейте эти продукты при помощи миксера или блендера. Продолжая взбивать, по чуть-чуть добавьте оливковое масло. Взбивайте, пока масса не станет однородной и густой.
- Чеснок измельчите, сыр натрите на мелкой тёрке, выложите их к подготовленной массе, как следует перемешайте.
Этот белый соус хорошо сочетается с нежирным мясом, а также с рыбой, приготовленной на гриле. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру