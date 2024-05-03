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Белый соус с горчицей, яйцом и сыром: идеально дополнит шашлык и рыбку на гриле

Белый соус для шашлыка с горчицей и сыром: изысканный вкус, восхитительная текстура

1:18
Еда

Белый соус для шашлыка с горчицей и сыром несложно приготовить, а вкус жареного мяса или рыбки на гриле с ним будет намного богаче! Рецепт предоставлен порталом "Лайфхакер.ру".

Белый соус для шашлыка с горчицей и сыром: изысканный вкус, восхитительная текстура
Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Количество порций: 2

Ингредиенты:

— 1 куриное яйцо,

— Соль, по вкусу,

— Чёрный молотый перец, по вкусу,

— Горчица, 3 ч. ложки,

— Сухое молоко, 1 ч. ложка,

— Лимонный сок, 0,5 ч. ложки,

— Оливковое масло, 100 мл,

— Чеснок, 2 зубчика,

— Твёрдый сыр, 20 г.

Приготовление:

  1. Разбейте яйцо в глубокую миску. Добавьте соль, перец, горчицу, сухое молоко и лимонный сок.
  2. Взбейте эти продукты при помощи миксера или блендера. Продолжая взбивать, по чуть-чуть добавьте оливковое масло. Взбивайте, пока масса не станет однородной и густой.
  3. Чеснок измельчите, сыр натрите на мелкой тёрке, выложите их к подготовленной массе, как следует перемешайте.

Этот белый соус хорошо сочетается с нежирным мясом, а также с рыбой, приготовленной на гриле. Приятного аппетита!

Лучший белый соус для шашлыка! | Обалденный белый соус к мясу | Вкуснее соуса вы не пробовали!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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