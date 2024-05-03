Номинантов на "Золотую клюшку" обьявили в КХЛ

КХЛ объявила номинантов на "Золотую клюшку"

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В КХЛ сообщили, что нападающие омского "Авангарда" Рид Буше, Владимир Ткачёв и форвард московского "Динамо" Никита Гусев — номинанты на "Золотую клюшку".

Фото: Официальный сайт ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард"

Эту награду обычно вручают самому ценному игроку по результатам чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости пишет, что приз достается спортсмену по итогам голосования тренеров команд.

Обладателя награды объявят 13 мая на церемонии закрытия сезона. В прошедшем сезоне Буше набрал 78 очков в 64 матчах. Гусев — 89 очков в 68 играх. В активе Ткачева 75 очков в 58 матчах.