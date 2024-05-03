Номинантов на "Золотую клюшку" обьявили в КХЛ

В КХЛ сообщили, что нападающие омского "Авангарда" Рид Буше, Владимир Ткачёв и форвард московского "Динамо" Никита Гусев — номинанты на "Золотую клюшку".
Эту награду обычно вручают самому ценному игроку по результатам чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости пишет, что приз достается спортсмену по итогам голосования тренеров команд.
Обладателя награды объявят 13 мая на церемонии закрытия сезона. В прошедшем сезоне Буше набрал 78 очков в 64 матчах. Гусев — 89 очков в 68 играх. В активе Ткачева 75 очков в 58 матчах.
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