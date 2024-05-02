Язык без костей: названы породы самых общительных кошек

Не все кошки обладают высокой степенью контактности: некоторые предпочитают сохранять дистанцию от домочадцев. В то же время, другие кошки способны создавать теплые и крепкие связи с человеком. Если вам важно иметь такое животное, стоит обратить внимание на определенные виды кошек.
Как определить самых общительных кошек:
Бездомные кошки часто бывают настороженными из-за прошлых негативных взаимодействий с людьми. Однако, если удастся завоевать их доверие, такие кошки становятся очень преданными. Те кошки, которые оказались бездомными не по своей воле (например, их бросил хозяин), могут активно искать контакт с прохожими в надежде найти дом и любовь.
Сибирские кошки
Эти кошки известны своей способностью легко налаживать контакт с людьми и даже попытками общаться с нами, что делает совместное времяпрепровождение с ними особенно интересным.
Рэгдолл
Эта порода кошек особенно популярна за рубежом не только благодаря своей внешности, но и благодаря их дружелюбному и общительному характеру, как подтверждают эксперты.
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