Ппризнания Леры Кудрявцевой: от детской лжи до семейного отдыха в Турции

Лера Кудрявцева, находясь в отпуске в Турции с пятилетней дочерью Машей, столкнулась с первым случаем лжи со стороны ребенка.
Маша украла сладости и попыталась скрыть это, но была раскрыта из-за шоколада на лице. В связи с этим Лера вспомнила свой собственный опыт из детства, когда она была наказана отцом за ложь, что привило ей ненависть к вранью.
В своем Telegram-канале телеведущая также поделилась, что несмотря на перемены мест, ей кажется, что она не покинула Россию, поскольку окружение и культурные аспекты напоминают дом.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.