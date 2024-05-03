Ппризнания Леры Кудрявцевой: от детской лжи до семейного отдыха в Турции

Лера Кудрявцева раскрывает семейные моменты: отдых с дочерью и воспоминания о детстве

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева, находясь в отпуске в Турции с пятилетней дочерью Машей, столкнулась с первым случаем лжи со стороны ребенка.

Фото: Wikipedia by Inayaysad is licensed under CC BY-SA 4.0

Маша украла сладости и попыталась скрыть это, но была раскрыта из-за шоколада на лице. В связи с этим Лера вспомнила свой собственный опыт из детства, когда она была наказана отцом за ложь, что привило ей ненависть к вранью.

В своем Telegram-канале телеведущая также поделилась, что несмотря на перемены мест, ей кажется, что она не покинула Россию, поскольку окружение и культурные аспекты напоминают дом.