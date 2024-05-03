Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пьяная туристка прилетела на остров и провела начало отпуска за решеткой
Полезные свойства фисташек: нормализация работы печени
Тренер команды НХЛ попросил прощения за идею надеть юбки на вратарей
Анна Седокова раскрывает обман со стороны няни и детали личной жизни
Бездрожжевое тесто на яйцах и воде: отлично подойдёт для любой выпечки
Польза кофе для растений
Эксперт Петрова назвала способы увеличить семейный бюджет
Масло манго: экзотический источник красоты для волос
Четыре кошки, которые ведут себя как собаки
Как распознать бары-ловушки в путешествиях: советы британского блогера

Известно, как определить бар, в котором вас оберут до нитки

1:00
Туризм

Туристам дали советы, как избежать баров, где их могут обмануть или ограбить. Британский эмигрант и блогер по имени Дэйв, который живет в Португалии, поделился своими наблюдениями с dailystar. Он рекомендует избегать заведений, которые активно привлекают посетителей различными акциями.

Известно, как определить бар, в котором вас оберут до нитки
Фото: pxhere.com by неизвестно is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Любые заманчивые предложения, например, бесплатные коктейли, часто бывают не стоят внимания, так как их качество оставляет желать лучшего", — отмечает он.

Дэйв также обращает внимание на рестораны-ловушки в туристических районах, которые обычно не принадлежат местным и предлагают некачественную еду.

"Такие места часто не имеют отношения к португальской культуре, а их блюда ужасны", — говорит он.

Кроме того, блогер предупреждает о столах с тапас или пинчос, которые в северной Испании подаются бесплатно, но в популярных среди туристов местах за них придется заплатить.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Как подкармливать крапивой томаты
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Развенчиваем мифы о педикюре: правда о заботе о ногтях и коже стоп
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Последние материалы
Тренер команды НХЛ попросил прощения за идею надеть юбки на вратарей
Анна Седокова раскрывает обман со стороны няни и детали личной жизни
Бездрожжевое тесто на яйцах и воде: отлично подойдёт для любой выпечки
Польза кофе для растений
Эксперт Петрова назвала способы увеличить семейный бюджет
Масло манго: экзотический источник красоты для волос
Четыре кошки, которые ведут себя как собаки
Россияне стали сами строить частные дома
Как выбрать полис Каско: советы и рекомендации по страхованию
BFGoodrich представляет новую модель шин KO3: прорыв в технологии вседорожных шин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников