Как распознать бары-ловушки в путешествиях: советы британского блогера

Известно, как определить бар, в котором вас оберут до нитки

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам дали советы, как избежать баров, где их могут обмануть или ограбить. Британский эмигрант и блогер по имени Дэйв, который живет в Португалии, поделился своими наблюдениями с dailystar. Он рекомендует избегать заведений, которые активно привлекают посетителей различными акциями.

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"Любые заманчивые предложения, например, бесплатные коктейли, часто бывают не стоят внимания, так как их качество оставляет желать лучшего", — отмечает он.

Дэйв также обращает внимание на рестораны-ловушки в туристических районах, которые обычно не принадлежат местным и предлагают некачественную еду.

"Такие места часто не имеют отношения к португальской культуре, а их блюда ужасны", — говорит он.

Кроме того, блогер предупреждает о столах с тапас или пинчос, которые в северной Испании подаются бесплатно, но в популярных среди туристов местах за них придется заплатить.