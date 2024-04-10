Как сейчас выглядит 22-летняя дочь 63-летней Джулианны Мур

Голливудская актриса Джулианна Мур в своем блоге показала свою взрослую дочь Лив Фрейндлих. Она поздравила наследницу с днем рождения.
Джулианна Мур опубликовала снимки Лив, на одном из которых она запечатлена в кожаной куртке в ресторане. Девушка игриво улыбается в камеру.
"С 22-м днем рождения, Лив. Ты уже большая, но всегда будешь моей малышкой. Я так тебя люблю, спасибо за то, что ты — дочь моей мечты. Я так жду всего, что принесет тебе этот год", — написала кинопремия.
Подписчики отметили, что девушка очень похожа на свою знаменитую мать. Интернет-пользователи оставили множество положительных комментариев.
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