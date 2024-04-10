Как сейчас выглядит 22-летняя дочь 63-летней Джулианны Мур

Джулианна Мур показала взрослую дочь в день ее 22-летия

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Джулианна Мур в своем блоге показала свою взрослую дочь Лив Фрейндлих. Она поздравила наследницу с днем рождения.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Джулианны Мур в Инстаграм is licensed under public domain

Джулианна Мур опубликовала снимки Лив, на одном из которых она запечатлена в кожаной куртке в ресторане. Девушка игриво улыбается в камеру.

"С 22-м днем рождения, Лив. Ты уже большая, но всегда будешь моей малышкой. Я так тебя люблю, спасибо за то, что ты — дочь моей мечты. Я так жду всего, что принесет тебе этот год", — написала кинопремия.

Подписчики отметили, что девушка очень похожа на свою знаменитую мать. Интернет-пользователи оставили множество положительных комментариев.

Ранее невестка Валерии опровергла слухи о разводе с мужем.