Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным

Невестка Валерии опровергла сообщения о разводе с мужем

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина в своем блоге ответила на слухи о разводе с мужем, Арсением Шульгиным. Подписчики стали переживать, что супруг модели пропал из ее соцсетей.

Фото: youtube.com by канал иана Шульгина is licensed under public domain

Лиана предупредила подписчиков, что не стоит делать какие-либо выводы без повода.

"Я многим перестала делиться здесь, особенно тем, что касается моей личной жизни, только если ну очень хочется. Не делайте никогда поспешных выводов, основываясь на своем "кажется", — ответила она.

Лиана Волкова вышла замуж за младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина в августе 2020 года. 1 января 2021 года у них родилась дочь Селин.

Ранее Александр Петров сфотографировался с супругой в лифте.