Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина в своем блоге ответила на слухи о разводе с мужем, Арсением Шульгиным. Подписчики стали переживать, что супруг модели пропал из ее соцсетей.
Лиана предупредила подписчиков, что не стоит делать какие-либо выводы без повода.
"Я многим перестала делиться здесь, особенно тем, что касается моей личной жизни, только если ну очень хочется. Не делайте никогда поспешных выводов, основываясь на своем "кажется", — ответила она.
Лиана Волкова вышла замуж за младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина в августе 2020 года. 1 января 2021 года у них родилась дочь Селин.
Ранее Александр Петров сфотографировался с супругой в лифте.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.