Александр Петров поделился романтичными кадрами с молодой супругой

Жена известного актера Александра Петрова Виктория Антонова на своей странице в соцсетях поделилась фотоснимком с актером. Вместе они позировали в лифте.
Александр Петров выбрал для выхода белую футболку, черный пиджак, брюки и серое пальто, сопроводив образ очками. Антонова же предпочла блестящую блузу, куртку с воротником и широкие брюки.
На представленных кадрах Петров целует в лоб свою избранницу, а она улыбается в камеру.
Александр Петров впервые женился в прошлом году, ошарашив публику выбором невесты. Так, почти пять лет он встречался с коллегой Стасей Милославской, но предложение сделал незнакомой девушке по имени Виктория, которую встретил в ресторане.
Свадьба прошла в ноябре 2023 года и обошлась актеру в 25 млн рублей.
Ранее Дженнифер Лопес появилась на публике в "мужеподобном" пиджаке.
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