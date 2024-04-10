Александр Петров поделился романтичными кадрами с молодой супругой

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Супруга Александра Петрова показала редкое совместное фото с актером

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Шоу-бизнес

Жена известного актера Александра Петрова Виктория Антонова на своей странице в соцсетях поделилась фотоснимком с актером. Вместе они позировали в лифте.

Супруга Александра Петрова показала редкое совместное фото с актером
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Антоновой в Инстаграм is licensed under public domain

Александр Петров выбрал для выхода белую футболку, черный пиджак, брюки и серое пальто, сопроводив образ очками. Антонова же предпочла блестящую блузу, куртку с воротником и широкие брюки.

На представленных кадрах Петров целует в лоб свою избранницу, а она улыбается в камеру.

Александр Петров впервые женился в прошлом году, ошарашив публику выбором невесты. Так, почти пять лет он встречался с коллегой Стасей Милославской, но предложение сделал незнакомой девушке по имени Виктория, которую встретил в ресторане.

Свадьба прошла в ноябре 2023 года и обошлась актеру в 25 млн рублей.

Ранее Дженнифер Лопес появилась на публике в "мужеподобном" пиджаке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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