Александр Петров поделился романтичными кадрами с молодой супругой

Супруга Александра Петрова показала редкое совместное фото с актером

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена известного актера Александра Петрова Виктория Антонова на своей странице в соцсетях поделилась фотоснимком с актером. Вместе они позировали в лифте.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Антоновой в Инстаграм is licensed under public domain

Александр Петров выбрал для выхода белую футболку, черный пиджак, брюки и серое пальто, сопроводив образ очками. Антонова же предпочла блестящую блузу, куртку с воротником и широкие брюки.

На представленных кадрах Петров целует в лоб свою избранницу, а она улыбается в камеру.

Александр Петров впервые женился в прошлом году, ошарашив публику выбором невесты. Так, почти пять лет он встречался с коллегой Стасей Милославской, но предложение сделал незнакомой девушке по имени Виктория, которую встретил в ресторане.

Свадьба прошла в ноябре 2023 года и обошлась актеру в 25 млн рублей.

Ранее Дженнифер Лопес появилась на публике в "мужеподобном" пиджаке.