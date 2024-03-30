Сын Олега Газманова отбивается от хейтеров, которые отправляют его на СВО: пора на фронт тебе, парень

Сын Олега Газманова Родион Газманов показал, какую борьбу ведёт с хейтерами в соцсетях. Интернет-пользователи заставляют молодого человека отправиться на фронт.
Родион Газманов опубликовал в социальных сетях подборку комментариев своих подписчиков, в которых его призывают пополнить ряды российской армии на СВО.
Сын народного артиста России отвечает почти на каждое такое предложение максимально остроумно, упрекая фолловеров в безграмотности.
"Пора на фронт тебе, парень, а то наверное мама купила, чем хвастаться, если бы это ты купил на свои, вообще неприятный ты тип, спасибо папе скажи, а то никто бы и знать не знал, кто такой", — писали хейтеры Родиону.
"Может быть тебе пора бы на фронт. Когда настоящее мужчины воюют. Может быть хватит кататься на папины шеей (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим ред.);
"Может быть вам сначала нужно разобраться с русским языком, а уже потом переходить к более сложным материям?" — ответил на нападки Родион.
Ранее Олег Газманов объяснил, почему его сын не едет на СВО добровольцем.
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