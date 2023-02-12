Газманов объяснил, почему его сын Родион не идёт добровольцем на СВО: "Он не служил, у него нет таких навыков"

Олег Газманов рассказал, почему его сын Родион Газманов не может пополнить ряды российской армии на СВО.

Народный артист России ответил на каверзные вопросы корреспондента радио Россия 24, который объяснил, что к артистам с ярко выраженной патриотической позицией предъявляются высокие требования.

Газманов отметил, что ему 71 год, поэтому он предпочитает заниматься музыкальным творчеством, тем самым поддерживая ребят, которые сражаются на спецоперации на Украине.

Журналист поинтересовался, почему сын музыканта не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Олег Газманов рассказал, что 41-летний Родион Газманов часто выступает в госпиталях и горячих точках.

"Он не служил, у него нет таких навыков", — объяснил народный артист России в ответ на вопрос о том, не лучше ли Родиону с оружием в руках отстаивать интересы своей Родины.

Ранее сообщалось, что певец Родион Газманов сочинил песню "Затишье" для бойцов российской армии, участвующих в спецоперации на Украине.

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