Собчак уколола Канделаки за использования тарелок за 18 тысяч рублей от французского бренда

Ксения Собчак упрекнула Тину Канделаки за обеденную тарелку от французского бренда

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в своем блоге обрушилась с критикой на генерального директора ТНТ Тину Канделаки за использование тарелок французского бренда. Она задалась вопросом, почему бизнесвумен не поддерживает российских производителей.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Собчак указала, что Канделаки употребляет еду из тарелок французского бренда Hermes, стоимость которых достигает 18 тысяч рублей.

"Запад вроде прогнил, Макрон — сволочь, тебя туда давно не пускают, но посуда Hermes. Русских дизайнеров поддерживают совершенно другие люди", — написала блогер.

Тина Канделаки пока никак не отреагировала на выпад телеведущей, хотя поклонники и ждут ответного слова. В свое время гендиректор ТНТ говорила, что Собчак не выносит достойной конкуренции и опускается до публичных унижений.

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