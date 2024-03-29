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Собчак уколола Канделаки за использования тарелок за 18 тысяч рублей от французского бренда

Ксения Собчак упрекнула Тину Канделаки за обеденную тарелку от французского бренда

0:54
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в своем блоге обрушилась с критикой на генерального директора ТНТ Тину Канделаки за использование тарелок французского бренда. Она задалась вопросом, почему бизнесвумен не поддерживает российских производителей.

Ксения Собчак упрекнула Тину Канделаки за обеденную тарелку от французского бренда
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Собчак указала, что Канделаки употребляет еду из тарелок французского бренда Hermes, стоимость которых достигает 18 тысяч рублей.

"Запад вроде прогнил, Макрон — сволочь, тебя туда давно не пускают, но посуда Hermes. Русских дизайнеров поддерживают совершенно другие люди", — написала блогер.

Тина Канделаки пока никак не отреагировала на выпад телеведущей, хотя поклонники и ждут ответного слова. В свое время гендиректор ТНТ говорила, что Собчак не выносит достойной конкуренции и опускается до публичных унижений.

Ранее Мария Погребняк показала фигуру в купальнике.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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