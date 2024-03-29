Мария Погребняк показала растолстевшую фигуру в откровенном купальнике

Мария Погребняк под фото в купальнике сообщила о наборе веса

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк показала фотографию в бикини и сообщила поклонникам, что поправилась.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм is licensed under public domain

Так, по ее словам, раньше она весила 45 килограммов, а теперь уже 49 килограммов.

Поклонники призвали бизнесвумен не худеть, так как при текущем весе она выглядит намного лучше. Многие признались, что искренне завидуют формам многодетной матери.

Погребняк рассказала, что поддерживать такую форму ей помогают здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные тренировки. Так, она есть три раза в день небольшими порциями, при этом не испытывая чувства голода.

Мария Погребняк воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея.

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