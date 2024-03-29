"Она совершила главную ошибку своей жизни": Талызина рассказала о горькой судьбе Пугачевой после бегства из России

Талызина считает, что Пугачева "бросила свою душу в ад" после отъезда из России

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в беседе с "МК" заявила, что певице Алле Пугачевой стоило бы "помолчать в тряпочку". Она считает, что исполнительница "бросила душу в ад" своими поступками и заявлениями в адрес россиян.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Талызина напомнила, что в России Пугачеву любили и боготворили, но она отказалась от народной славы. При этом актриса уверена, что бывшая любимица соотечественников не сможет долго прожить вне родной земли и скоро начнет проситься назад.

"Не приживется. Будет она иноагентом или не будет, это уже не имеет никакого значения. Она уже совершила главную ошибку своей жизни. Она бросила свою душу в ад. Вот этот вот возмущает больше всего!" — подчеркнула Талызина.

В ближайшем будущем Аллу Пугачеву могут признать иноагентом, о чем сообщил общественный деятель Виталий Бородин. По его словам, Генпрокуратура отправила соответствующее направление в Минюст РФ.

Ранее Екатерина Вилкова назвала мужа "крутым мужиком".