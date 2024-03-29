Актриса Екатерина Вилкова честно рассказала о своем муже Илье Любимовом

Российская актриса Екатерина Вилкова появилась на премьере фильма "Сказки Гофмана" в компании со своим мужем, актером Ильей Любимовым. В своем блоге она отметила, что ее супруг "самый крутой мужик".
На презентации картины, в которой актриса сыграла главную роль, Вилкова появилась в сережках собственного бренда. Помимо этого она не упустила возможность сделать комплимент своему супругу.
"Изюминка образа — мой муж, он же самый крутой мужик Илья Любимов", — трогательно написала актриса.
Екатерина и Илья познакомились на фотосъемке, а 1 мая 2011 года поженились и обвенчались. Вместе они воспитывают двоих детей — дочь Павлу и сына Петра.
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