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Ида Галич появилась на публике в парике

Блогер Ида Галич предстала перед поклонниками в белом парике

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Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Ида Галич в своем Telegram-канале показала кадры с фотосессии, на которой предстала с белыми накладными волосами.

Блогер Ида Галич предстала перед поклонниками в белом парике
Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Для съемок она выбрала черное пушистое платье и необычной формы парик.

"Моя мама говорит: "Жизнь — это просто жизнь. И надо ее просто жить", — написала Ида Галич под фото.

Поклонники оценили образ блогерши и написали ей, что она их всегда вдохновляет.

Ида Галич после теракта в "Крокусе" приехала посетить стихийный мемориал у концертного зала в память о жертвах трагедии. Также она организовала сбор средств для помощи жителям Белгорода после обстрелов.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не собирается выходить замуж за певца Иващенко.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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