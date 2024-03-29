Ида Галич появилась на публике в парике

Блогерша и телеведущая Ида Галич в своем Telegram-канале показала кадры с фотосессии, на которой предстала с белыми накладными волосами.
Для съемок она выбрала черное пушистое платье и необычной формы парик.
"Моя мама говорит: "Жизнь — это просто жизнь. И надо ее просто жить", — написала Ида Галич под фото.
Поклонники оценили образ блогерши и написали ей, что она их всегда вдохновляет.
Ида Галич после теракта в "Крокусе" приехала посетить стихийный мемориал у концертного зала в память о жертвах трагедии. Также она организовала сбор средств для помощи жителям Белгорода после обстрелов.
Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не собирается выходить замуж за певца Иващенко.
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