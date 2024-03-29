Волочкова прокомментировала слухи о свадьбе с неизвестным певцом Иващенко

Волочкова опровергла намерение выйти замуж за певца Иващенко

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что не собирается выходить замуж за публично сделавшего ей предложение певца Георгия Иващенко. В своем обращении она назвала его "позорищем".

Фото: youtube.com by канал DAВАЙ is licensed under public domain

Звезда балета подчеркнула, что считает наглостью и бредом распространение информации без ее ведома. Волочкова объяснила, что решила поддержать одно из мероприятий артиста, а затем пригласила в свой дом, чтобы обсудить проект.

"Какие сережки за 600 тысяч? Подарил на своем мероприятии в ресторане какие-то стекляшки спонсорские, устроив таким образом дешевую клоунаду. И прося меня везде его пиарить. Фу, позорище. Советую не вестись на вымыслы и сплетни непорядочных и наглых людей", — высказалась звезда.

При этом Иващенко заявлял, что сделал предложение руки и сердца балерине, а также подарил ей серьги с бриллиантами за 600 тысяч рублей. По его словам, женщина согласилась лишь еще на одну встречу, поэтому 30 марта они пойдут в ресторан.

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