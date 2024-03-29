Шоумен и знатный провокатор Гоген Солнцев впервые опубликовал фото с младенцем и показал бывшую жену Полину

Шоумен Гоген Солнцев в своем блоге опубликовал снимок с новорожденным малышом и его мамой, которой оказалась бывшая супруга артиста Полина.
На опубликованных снимках Полина держит малыша на руках, а Гоген готовит смесь для кормления.
Известно, что мальчик появился на свет в домашних условиях, а шоумен сам перерезал пуповину. Пока не сообщается, какое имя выбрали для мальчика молодые родители.
В 2022 году стало известно о расставании Полины и Гогена Солнцева на фоне финансовых разбирательств. Тогда женщина обвинила возлюбленного в трате ее денег.
До Полины Гоген Солнцев жил с матерью женщины Екатериной Терешкович, которая ради него продала дом и сделала несколько пластических операций. После того, как шоумен ушел к ее дочери, женщина прервала все связи с семьей.
Ранее Игорь Николаев отреагировал на слухи о разводе с женой.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".