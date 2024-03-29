Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой

Певец и композитор Игорь Николаев в беседе с Voice заявил, что информация о разводе с женой, артисткой Юлией Проскуряковой не соответствует действительности.
Он назвал "выдумками желтой прессы" распространяющиеся слухи. По его словам, они не имею ничего общего с реальностью.
Проскурякова и Николаев познакомились в 2008 году, а спустя два года они стали мужем и женой. Через пять лет у супругой родилась дочь Вероника. Летом прошлого года Проскурякова признавалась, что в отношениях с мужем не было и нет серьезных кризисов, требующих решения.
Проскурякова стала третьей женой музыканта. Впервые он женился на журналистке Елене Кудряшевой, с которой учился в школе. В их браке родилась дочь Юлия.
Второй супругой певца стала артистка Наташа Королева. Для избранницы Николаев писал песни и стихи, вместе они были с 1992 по 2001 годы.
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